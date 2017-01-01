Наводнения в Мозамбике: погибли более 60 человек

По меньшей мере, 66 человек погибли за последние несколько дней от наводнений в центральной и северной части Мозамбика.

В Мозамбике не менее 66 человек погибли за последние несколько дней в результате наводнений в центральной и северной части страны. Об этом в среду, 13 марта, сообщает AFP.

"Из-за наводнения погибли 66 человек. Власти ввели красный режим тревоги из-за продолжающихся дождей и приближения тропического циклона Идай, который достигнет страны в четверг или пятницу", - заявила официальный представитель правительства Мозамбика Ана Комоноа.

По данным властей, наводнение разрушило около 6000 жилых домов, от разгула стихии пострадали около 140 тыс. человек и более 100 тыс. га сельхозугодий.

В связи с произошедшими событиями власти открыли в провинциях Замбезия и Тете 16 центров для срочного размещения населения. Правительство также поручило эвакуировать жителей прибрежных районов, которые могут пострадать от циклона.

Ранее в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу в результате паводка, вызванного ливнями, погибли по меньшей мере 11 человек.

Также сообщалось, что в Афганистане в результате наводнения погибли 59 человек.

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