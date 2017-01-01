В Гватемале на авиашоу разбился самолет, есть жертвы

Во время авиашоу в гватемальском городе Эскуинтла разбился пилотажный самолет North American T-28 Trojan.

В гватемальском городе Эскуинтла произошла авиакатастрофа - разбился пилотажный самолет North American T-28 Trojan. В результате аварии погибли два человека, сообщает в среду, 13 марта, Сегодня.

Указано, что крушение произошло во время авиашоу, которое проходило в центральной части страны. Как видно на видео, опубликованного с места происшествия, самолет упал, выполняя очередной воздушный пируэт - во время "мертвой петли" у него отказал двигатель.

Отмечается, что жертвами аварии стали два пилота - 55-летний Пабло Гийена и 54-летний Эдуардо Ибаргуэн. Они оба умерли после госпитализации. Причем известно, что для Ибаргуэна это стало уже третьей авиакатастрофой - две предыдущие, в 2015 и 2017 годах, он пережил.

Как сообщается, случившееся могло иметь куда более трагический масштаб, поскольку самолет пролетел в считанных метрах над зрителями.

Ранее вблизи австрийского города Зальцбург небольшой самолет упал в озеро во время авиашоу.

Также сообщалось, что около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.

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