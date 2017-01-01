Сейчас ряд акций против изменения климата проходят также и в других странах мира.

В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов

В Варшаве молодежь вышла на протесты против изменения климата

В Варшаве молодежь вышла на протесты против изменения климата

В Варшаве около шести тысяч школьников и студентов приняли участие в общемировой акции против изменения климата.Протестующие собрались в центре города недалеко от Дворца культуры и науки и прошли колонной к министерству энергетики Польши,

Об этом сообщает Укринформ.

Читай также: Эксперты взволнованы из-за медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище

Как подчеркнули организаторы акции, они протестуют против глобальной климатической политики, а также энергетической политики польского правительства, которое не хочет отказаться от использования угля в пользу возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось на территории национального природного парка Тузловские лиманы (Татарбунарский район, Одесская область) была замечена стая пеликанов, что является не характерным для февраля.