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В Варшаве молодежь вышла на протесты против изменения климата

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Сейчас ряд акций против изменения климата проходят также и в других странах мира.
В Варшаве молодежь вышла на протесты против изменения климата
© ukrinform.ru
Фото 1/8
  • В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
  • В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
  • В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
  • В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
  • В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
  • В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
  • В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
  • В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
В Варшаве молодежь вышла на протесты против изменения климата
В акции приняли участие в основном учащиеся варшавских школ, а также студенты столичных вузов
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В Варшаве около шести тысяч школьников и студентов приняли участие в общемировой акции против изменения климата.Протестующие собрались в центре города недалеко от Дворца культуры и науки и прошли колонной к министерству энергетики Польши, 

Об этом сообщает Укринформ.

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Как подчеркнули организаторы акции, они протестуют против глобальной климатической политики, а также энергетической политики польского правительства, которое не хочет отказаться от использования угля в пользу возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось на территории национального природного парка Тузловские лиманы (Татарбунарский район, Одесская область) была замечена стая пеликанов, что является не характерным для февраля.

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Теги: климат, потепление, Польша, акция протеста
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