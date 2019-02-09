Птицы раньше обычного вернулись на юг Украины.

Эколог уверен, что птицы найдут убежище в случае морозов

"Весенняя" аномалия: Пеликаны и цапли прилетели на лиманы под Одессу

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"Весенняя" аномалия: Пеликаны и цапли прилетели на лиманы под Одессу

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На территории национального природного парка Тузловские лиманы (Татарбунарский район, Одесская область) была замечена стая пеликанов, что является не характерным для февраля.

Об этом сообщил эколог Иван Русев на своей странице в соцсети Facebook

“Так рано мне еще не приходилось видеть стаю кудрявых пеликанов в нашем нацпарке. Отдельные особи встречались, а тут аж 12 редчайших птиц, занесенных в Красную книгу Украины и МСОП. Прилетев, они сразу стали активно бороздить акваторию лиманов в поисках рыбы“, - написал Русев.

Также в национальный парк раньше привычного вернулись огромные белые цапли.

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“Их размеренный и величайший полет, словно белые ангелы, возвещают о скорых весенних переменах в природных экосистемах. Если возвратятся морозы, то отлетят к дельте Дуная или на прибрежные водоемы Болгарии, для них это не проблема“, - рассказал эколог.

Как сообщалось, эксперты взволнованы из-за медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище.

Также 8 февраля сообщалось, что в Днепре дорогу усыпало мертвыми птицами.