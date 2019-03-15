СМИ узнали подробности о жизни новозеландского стрелка

Последние несколько лет Брентон Таррант путешествовал за границей – по странам Азии и Европы.

Брентон Таррант во время поездки в Пакистан АВС

Австралиец Брентон Таррант, который убил полсотни людей в одной из мечетей в Новой Зеландии, работал тренером в спортивном зале в городе Графтон, а также любил путешествовать. Об этом сообщает телеканал АВС в пятницу, 15 марта.

Так, менеджер тренажерного зала Big River Gym Трэйси Грей рассказала, что после окончания школы в 2009 году, Таррант до 2011 года работал в спортзале.

"Он был очень преданным личным тренером", – сказала Грей и добавила, что Таррант не производил впечатления человека, который увлекается огнестрельным оружием.

Потом Брентон Таррант отправился в путешествие по странам Азии и Европы. Точно известно, что он посещал Северную Корею и Пакистан.

"Думаю, что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей", – сказала она.

Также журналисты выяснили, что Таррант финансировал свои поездки благодаря заработкам на рынке криптовалют.

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Напомним, Брентон Таррант является главным подозреваемым в бойне в новозеландском городе Крайстчерч. Погибли по меньшей мере 49 человек, десятки были ранены. Накануне он написал манифест, в котором описал свои намерения. Таррант объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

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