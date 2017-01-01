Иран в четыре раза увеличил степень обогащения урана

Речь идет об уране со степенью обогащения до 3,67%.Такое решение одобрил Высший совет национальной безопасности Ирана.

Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ о своих действиях Tasnim

Иран объявил об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана. Об этом сообщает Tasnim в понедельник, 20 мая.

Агентство приводит слова высокопоставленного чиновника на ядерном объекте Натанз. По его словам, речь идет об уране со степенью обогащения до 3,67%.Такое решение одобрил Высший совет национальной безопасности Ирана.

Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ о своих действиях, однако в агентстве пока не прокомментировали эту информацию.

В свою очередь Associated Press отмечает, что "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за рамки ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением".

В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке со странами Запада.

Позже в Персидском заливе произошло обострения ситуации вокруг Ирана и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону.

Подробно об обострении вокруг Ирана в материале Атака на Саудовскую Аравию: почему дорожает нефть.

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