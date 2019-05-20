В США потерпел крушение штурмовик морской пехоты

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, возле аэродрома в районе города Хэйвлок.

Отмечается, что пилот успел благополучно катапультировался и был госпитализирован.

В настоящее время сообщений о жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе на земле не поступало.

Место крушения оцепили военными. Причину происшествия расследуют.