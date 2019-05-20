В США потерпел крушение штурмовик морской пехоты
Информации о жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе на земле не поступало.
Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, возле аэродрома в районе города Хэйвлок.
Отмечается, что пилот успел благополучно катапультировался и был госпитализирован.
В настоящее время сообщений о жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе на земле не поступало.
Место крушения оцепили военными. Причину происшествия расследуют.
Напомним, в июне прошлого года американский самолет F-15 упал в море во время тренировочного полета в 80 километрах от японского города Наха.
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