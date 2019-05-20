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В США потерпел крушение штурмовик морской пехоты

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Информации о жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе на земле не поступало.
AV-8B Harrier
AV-8B Harrier
 
В Северной Каролине потерпел крушение штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США. Об этом 20 мая сообщил портал USNI News.
 
Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, возле аэродрома в районе города Хэйвлок.
 
Отмечается, что пилот успел благополучно катапультировался и был госпитализирован.
 
В настоящее время сообщений о жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе на земле не поступало.
 
Место крушения оцепили военными. Причину происшествия расследуют.
 
Напомним, в июне прошлого года американский самолет F-15 упал в море во время тренировочного полета в 80 километрах от японского города Наха. 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, крушение, морская пехота, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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