Смерч разрушил более 100 домов в Польше

Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов пронесся сильный смерч. Разрушены более 100 зданий.



Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает радиостанция RMF FM.



Сильный ветер сносил крыши зданий и вырывал деревья из земли. Восстановлением домов совместно с местными жителями займутся военные.



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