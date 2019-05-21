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Смерч разрушил более 100 домов в Польше

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Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов пронесся сильный смерч. Разрушены более 100 зданий.
Смерч пронесся в Польше
Смерч пронесся в Польше
twitter.com/SWPolska

Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает радиостанция RMF FM.
 
Сильный ветер сносил крыши зданий и вырывал деревья из земли. Восстановлением домов совместно с местными жителями займутся военные.
 
В настоящее время в пострадавшем от стихии районе отключено электричество, а также не работает водопровод.



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Теги: Польша, видео, фото, непогода, смерч
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Источник: korrespondent.net

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