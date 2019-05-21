Смерч разрушил более 100 домов в Польше
Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов пронесся сильный смерч. Разрушены более 100 зданий.
Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает радиостанция RMF FM.
Сильный ветер сносил крыши зданий и вырывал деревья из земли. Восстановлением домов совместно с местными жителями займутся военные.
В настоящее время в пострадавшем от стихии районе отключено электричество, а также не работает водопровод.
#Polska #ExtremeWeather #GminaWojciech'ow #Lubelskie #Pogoda pic.twitter.com/ZZMQcBFaQH— Severe Weather Polska (@SWPolska) May 21, 2019
Kolejny juz dzisiaj zalazek traby powietrznej, tym razam z okolic #Opoczno w woj. L'odzkim— Severe Weather Polska (@SWPolska) May 21, 2019
Artur Piekarski@MeteoprognozaPL pic.twitter.com/WM5BLBkwvJ
Напомним, ранее на США налетели полсотни смерчей, а в Германии торнадо разрушил десятки домов.
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