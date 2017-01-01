На Филиппинах рухнул в море военный самолет

Штурмовика North American OV-10 Bronco потерпел крушение во время тренировочного полета, оба пилота спаслись.

У западного побережья острова Лусон в пятницу, 24 мая, рухнул в море самолет Вооруженных сил Филиппин. Как сообщило агентство Синьхуа, оба пилота спаслись.

По данным правоохранительных органов, экипаж штурмовика North American OV-10 Bronco выполнял тренировочный полет. Когда самолет заходил на посадку в аэропорт города Кавите, расположенный неподалеку от столицы страны, его двигатель отказал. Пилоты успели катапультироваться, им помог выбраться на берег местный рыбак.

Летчики получили незначительные травмы. Причина инцидента устанавливается.

Ранее в США в районе авиабазы Неллис (штат Невада) потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon, пилот погиб.

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