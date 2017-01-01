Объявлено имя нового канцлера Австрии

Временным канцлером Австрии до предстоящих парламентских выборов стал вице-канцлер Хартвиг Легера.



Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца, исполняющим обязанности главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Легер, сообщают местные СМИ.

Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии на выборах.

Напомним, правительственный кризис в Австрииспровоцировала публикация видеозаписи немецкими СМИ, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

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