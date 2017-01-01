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Объявлено имя нового канцлера Австрии

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Временным канцлером Австрии до предстоящих парламентских выборов стал вице-канцлер Хартвиг Легера.
Новый канцлер Австрии Хартвиг Легер
Новый канцлер Австрии Хартвиг Легер


Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца, исполняющим обязанности главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Легер, сообщают местные СМИ.

Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии на выборах.

Напомним, правительственный кризис в Австрииспровоцировала публикация видеозаписи немецкими СМИ, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

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Теги: Австрия, премьер-министр, правительство, Себастьян Курц
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Источник: korrespondent.net

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