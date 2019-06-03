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В Кремле рассказали, каких “первых шагов” ждут от Украины

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У Путина отметили, что хотят видеть прогресс с украинской стороны.
Песков ответил, каких "первых шагов" ждут в Кремле
Песков ответил, каких "первых шагов" ждут в Кремле
EPA/UPG

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что налаживание отношений между Москвой и Киевом зависит от того, будут ли прямые контакты украинской стороны с боевиками так называемых “ЛДНР”, передает Униан.

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Песков уверен, что налаживание отношений между странами должно начаться с прямого диалога украинских властей с боевиками на востоке Украины.

Представитель Путина ответил на вопрос о том, каких “первых шагов” ждет Кремль от Украины.

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Об этом говорил президент Путин. Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к Минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового – все написано на бумаге, - ответил Песков.

Напомним, в РФ назвали условия для встречи в нормандском формате. Песков заявил, что для “нормандской четверки” нужно, чтоб “созрели соответствующие условия”.

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Теги: Путин, Песков, переговоры, боевики
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Комментариев (1)
WTF2wtf    03.06.2019, 15:29
Оценка:  0
WTF2wtf
Опять верхушка оккупантов кивает на своих шестерок, которые вообще ничего решать права не имеют???
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