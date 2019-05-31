В РФ назвали условия для встречи в нормандском формате

Песков заявил, что для “нормандской четверки” нужно, чтоб “созрели соответствующие условия”.

Читай также: Путин заговорил о мировой гегемонии

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не против встречи в Нормандском формате и даже прогнозируют успех этих переговоров. Между тем, для этого нужно, чтоб “созрели соответствующие условия”. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Песков заявил, что пока подготовка к этим переговорам не ведется и на это есть причины. Одна из них - смена власти в Украине.

Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения, - отметил Песков.

Читай также: В Кремле заговорили о “нормандской встрече“

К слову, представитель Путина отметил, что в Кремле знают о контактировании Зеленского с главами МИД Германии и Франции. Эта тема обсуждается.

Напомним, Путин хочет встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условия. В России ждут, пока Зеленский окончательно сформирует команду.