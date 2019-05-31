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В РФ назвали условия для встречи в нормандском формате

Комментариев: 18
Песков заявил, что для “нормандской четверки” нужно, чтоб “созрели соответствующие условия”.
У Путина назвал условие переговор с Зеленским
У Путина назвал условие переговор с Зеленским
EPA/UPG

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не против встречи в Нормандском формате и даже прогнозируют успех этих переговоров. Между тем, для этого нужно, чтоб “созрели соответствующие условия”. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Песков заявил, что пока подготовка к этим переговорам не ведется и на это есть причины. Одна из них - смена власти в Украине.

Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения, - отметил Песков.

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К слову, представитель Путина отметил, что в Кремле знают о контактировании Зеленского с главами МИД Германии и Франции. Эта тема обсуждается.

Напомним, Путин хочет встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условия. В России ждут, пока Зеленский окончательно сформирует команду.

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Теги: Путин, Зеленский, Песков, нормандский формат, переговоры
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Комментариев (19)
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VSHIVANKA    31.05.2019, 14:23
Оценка:  -2
VSHIVANKA
О ЧЁМ МОЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ С ХОЛОПАМИ , КОТОРЫЕ НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ ?!
ВЕДЬ ЭТО РАБЫ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ , ИМЕЮЩИЕ ИЗ СВОЕГО ТОЛЬКО ДОЛГИ ПЕРЕД ХОЗЯЕВАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯЮТСЯ И ГРЯЗЬ ПОД НОГТЯМИ ....
ДОГОВАРИВАТЬСЯ НУЖНО С НАСТОЯЩИМИ ПОВЕЛИТЕЛЯМИ НЕРАБОВ , С ВАШИНГТОНОМ ...))))
Kostos    31.05.2019, 14:29
Оценка:  0
Kostos
ТЫ КАДА ВЫСЕРЫ СТРОЧИШЬ С КАДЫРОВСКОЙ БУТЫЛКИ СПОЛЗАЕШЬ ИЛИ ТИБЕ И ТАК ВДОБНО, НИРАБ? ГЫГЫГЫГЫГЫ
Kostos    31.05.2019, 14:15
Оценка:  +2
Kostos
И РУКАВАДИТЕЛЕЙ ДЫРЫ БИНДЕРАВЦЫ СПЕЦИЯЛЬНА ИЗ МОКШИИ ВЫПИСАЛИ!! ДЛЯ ПРАВАКАЦИИ!
Kostos    31.05.2019, 14:14
Оценка:  +2
Kostos
НИВИНАВАТАЯЯ! АНИ САМИ ГИРКИНА В УКРАИНУ ЗАВИЗЛИ! И ЭТИ БИНДЕРАВЦЫ ЗАСТАВИЛИ СЛАВНАВА ДИРКИНА СВЕРШИТЬ ЗАХВАТ!
VSHIVANKA    31.05.2019, 14:10
Оценка:  -7
VSHIVANKA
КАК ТОЛЬКО ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ СОЗРЕЮТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ , ТОГДА И БУДЕТ РАЗГОВОР .....)))
Kostos    31.05.2019, 14:12
Оценка:  +2
Kostos
ВШАСТОЕ, ТЫ ЗАКУСЫВАИ, ТО ТЯ УЖЕ НЕ РАЗОБРАТЬ ГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫ
Kostos    31.05.2019, 13:59
Оценка:  +7
Kostos
Фсьо ниправда! Раисия нинападала! Раисия фсигда харошая и добрая... Пля
zheka-yakob    31.05.2019, 14:01
Оценка:  -10
zheka-yakob
Нет конечно....укры 5 лет фронт держат, Европу спасают))
Kostos    31.05.2019, 14:03
Оценка:  +8
Kostos
воЕны дыры 5 лет танки из шахт достают и мокшей, скоропостижно скончавшихся от насморка, хоронят на ростове
WTF2wtf    31.05.2019, 14:06
Оценка:  +8
WTF2wtf
Крым и Донбасс монголы захватили, расея нипичем, танки из шахт.
НАХ пшло, упоротое
VSHIVANKA    31.05.2019, 14:08
Оценка:  -10
VSHIVANKA
ВЫНЬ КАКУ ИЗ ХРЮКАЛЬНИКА И ГОВОРИ НОРМАЛЬНО ....)))
Kostos    31.05.2019, 14:11
Оценка:  +2
Kostos
Моя кака тебе рот порвёт Эта так миня ботня мокшанская научила атвичать. До заочного знакомства с культурой мокшей я был белым и пушистым Правда-правда.
WTF2wtf    31.05.2019, 13:37
Оценка:  +12
WTF2wtf
Россия готова полностью вывести все свои вооружения и вояк с оккупированной части Украины, полностью прекратить ведение войны и ее финансирование?
zheka-yakob    31.05.2019, 13:42
Оценка:  -14
zheka-yakob
Крепко тебя зомбировали. ))))
WTF2wtf    31.05.2019, 13:46
Оценка:  +11
WTF2wtf
Срач руснявых ботов просто нах, шавки оккупантов
zheka-yakob    31.05.2019, 13:47
Оценка:  -12
zheka-yakob
Да ты, хоть головой об стену...мне пох)))
WTF2wtf    31.05.2019, 13:49
Оценка:  +10
WTF2wtf
Так НАХ пшло, говно путинское
zheka-yakob    31.05.2019, 13:51
Оценка:  -9
zheka-yakob
Кастрюля, ты такая воинственная...почему не на фронте?
zheka-yakob    31.05.2019, 13:52
Оценка:  -9
zheka-yakob
Тебе там ноги поотрывает, зато мячик подарят)))
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