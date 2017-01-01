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В Молдове избран спикер парламента

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Соцпартия Молдовы и проевропейский блок ACUM выступили с инициативой о возобновлении учредительного заседания парламента.
Зинаида Гречаная возглавляет Партию социалистов
Зинаида Гречаная возглавляет Партию социалистов
Sputnik Молдова

Спикером парламента Молдовы выбрана председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная. Ее кандидатуру поддержали 56 депутатов, сообщает РИА Новости в субботу, 8 июня.

"В голосовании приняли участие 58 депутатов, действительных – 56 голосов. Комиссия констатирует, что на должность спикера парламента большинством голосов выбрана Зинаида Гречаная", – говорится в сообщении.

Ранее Соцпартия Молдовы и проеевропейский блок ACUM выступили с инициативой о возобновлении учредительного заседания парламента, которое началось 21 марта. Тогда депутаты взяли паузу и больше вместе не собирались.

На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии Шор, а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание, тем не менее, в зале присутствует 61 политик из 101 возможного, этого достаточно для наличия кворума.

Накануне Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент, который в течение трех месяцев не смог утвердить правительство. После этого сторонники Демократической партии Молдовы устроили митинг протеста в центре Кишинева. Они требовали создания парламентской коалиции, выступая против проведения досрочных парламентских выборов.

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Теги: спикер, президент, Молдова, парламент, Игорь Додон
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Источник: korrespondent.net

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