На выборах в Казахстане лидирует Токаев - опросы

Явка на внеочередных выборах президента страны составила 77,4% избирателей. В избирательном процессе приняли участие семь кандидатов.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах 9 июня. Об этом свидетельствуют данные опросов, сообщает Интерфакс.

Так, по данным экзитпола, проведенного исследовательским институтом Общественное мнение, Токаев получил 70,13% голосов избирателей. Его выдвинула правящая казахстанская партия Нур Отан (Свет отечества) во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

На втором месте - оппозиционный кандидат от объединенного национал-патриотического движения Улт тагдыры (Судьба нации) Амиржан Косанов с 15,39%, на третьем - кандидат от партии Ак Жол (Светлый путь) Дания Еспаева – 5,32%.

Отстальные участники выборов набрали менее 4% голосов.

По результатам опроса исследовательского центра Молодежь, Токаев побеждает с 69,94% голосов. Второе место у Амиржана Косанова с 14,96%, третье место – у Дании Еспаевой с 4,78%.

Подсчет голосов на избирательных участках и составление протокола о результатах голосования начнется после закрытия участков и не продлится более 12 часов.

ЦИК не позднее чем в семидневный срок после выборов установит их итоги и зарегистрирует избранного президента.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, в Казахстане прошли президентские выборы. Они сопровождались несанкционированными митингами в столице страны и городе Алматы, во время которых были задержаны около 500 человек.

Ранее в марте Назарбаев, который возглавлял страну почти 30 лет, сложил полномочия.

Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.

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