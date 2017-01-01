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Гитариста группы Trubetskoy жестоко избили в Минске

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Музыкант находится в реанимации в коме.
Мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму
Мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму
facebook.com/trubetskoy2014

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В ночь с 4 на 5 июня музыкант группы "Трубецкой" Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму. В настоящее время он лежит в реанимации в коме.

Соответствующее сообщение опубликовано на Facebook-странице музыкального коллектива

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"Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана - неважно, лично или благодаря его творчеству - думать о нём и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что заявленные концерты группы остаются в силе. Музыкантам помогли коллеги-гитаристы.

Как сообщалось, в августе 2018 в Киеве жестоко избили известного енота Марли.

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Теги: Минск, Беларусь, музыкант, нападение, избиение
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