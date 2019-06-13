Путин сравнил Молдову с Украиной и заявил о поддержке Додону

Российский президент считает, что ситуация в Молдове идентична ситуации в Украине.

Читай также: Премьер Молдовы провел переговоры с представителем Украины

Москва продолжит оказывать поддержку сегодняшнему президенту Молдовы Игорю Додону в условиях кризиса. Об этом российский президент Путин заявил в эфире одного из телеканалов, расшифровка которого появилась на сайте Кремля.

Считаю, что Молдова - это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все, что угодно. То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство, - заявил Путин.

По его словам, Додон делает успешные шаги к созданию современного государства, но ему мешают олигархи, которые “зарабатывают на молдавском народе деньги”.

Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа. И будем их, безусловно, поддерживать, - добавил Путин.

Читай также: Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США

Напомним, в Молдове произошла потасовка между новым главой МВД и шефом полиции. Министр внутренних дел от нового правительства попытался зайти в Генеральный инспекторат полиции, чему активно препятствовал глава ведомства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.