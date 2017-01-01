На турецком курорте прогремел взрыв

Три человека получили тяжелые травмы, а еще один погиб. Причиной взрыва называется климатическая установка.

В Турции в самом большом курортном городе страны прогремел взрыв. Об этом 13 июня пишет Сегодня. Взрыв в частной больнице случился в Муратпаша в 09:03.

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От взрыва пострадали четверо человек. Трое получили различной степени тяжести травмы, а еще один человек погиб.

По предварительной версии взрыв произошел из-за климатической установки. Правоохранители страны проводят расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее случилось сильное землетрясение в Турции. Сообщений о жертвах не было, однако известно, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 7 километров.