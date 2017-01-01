Опубликован отчет катастрофы в аэропорту Шереметьево

После попадания молнии у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Но пилот оценил ситуацию как штатную, отмечается в документе.

Появился предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, которая случилась в аэропорту Шереметьево 5 мая.

Документ опубликован на сайте ведомства.

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В отчете указаны результатырасшифровки данных бортовых и наземных cредств объективного контроля и видеoинформации, результаты законченных к настоящему мoменту исследований и другие материалы и результаты расследования.

Момент возгорания

Во время посадки самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу. После этого стойки шасси сломались и лайнер загорелся.

Следы на взлетно-посадочной полосе показывают, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены. Был подлом основных опор шасси, что привело к разрушнию конструкции и разливу топлива, из-за чего случился пожар.

Действия пилота

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Командир самолета расценил всю ситуацию как штатную и указал, что ситуация не аварийная.

Диспетчер дал ему указание снижать высоту до 900 м и разворачиваться. “На запрос диспетчера: "...какая-нибудь пoмощь необходима будет?“ экипаж ответил: "Нет, пока все нoрмально, штатно", - отмечается в отчете.

Удар молнии

Связь с самолетом на некоторое время потеряли, ведь в лайнер попала молния. Также у самолета отключился автопилот.

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Пилоты несколько раз пытались восстановить связь с диспетчером на рабочей чистоте, но удалось ее восстановить только на аварийной.

Более того, после попадания молнии, около 15 секунд бортовые самописцы работали некорректно.

Допрекомендации не нужны

Комиссия МАК по расследованию катастрофы пока что не видит необходимости в дополнительных рекомендациях относительно повышения безопасности полетов.

В дальнейшем техническая комиссия может дать некоторые рекомендации.

Ранее сообщалось, что расследование Росавиации установило новые детали авиакатастрофы SSJ100 авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погиб 41 человек.

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