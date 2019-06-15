Конституционный суд Молдовы отменил досрочные выборы в стране

Пересмотр решений о роспуске парламента и проведении досрочных выборов состоялся по запросу президента страны Игоря Додона.

Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, сообщают Известия со ссылкой на главу КС Михая Поалелунжа.

"Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения от 7-9 июня", - сказал Поалелунжь.

Сообщение главы КС уже прокомментировал президент страны Игорь Додон.

"Я приветствую это решение", - сказал он, добавив, что пересмотр решений состоялся по его запросу.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не смогла в одиночку сформировать правящую коалицию. 7 июня Конституционный суд страны обязал главу государства Игоря Додона распустить парламент, из-за того что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство.

Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.

Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

14 июня правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе объявило о своей отставке.

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