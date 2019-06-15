Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Конституционный суд Молдовы отменил досрочные выборы в стране

Комментариев: 0
Пересмотр решений о роспуске парламента и проведении досрочных выборов состоялся по запросу президента страны Игоря Додона.
Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента страны
Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента страны
Укрінформ

Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, сообщают Известия со ссылкой на главу КС Михая Поалелунжа.

"Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения от 7-9 июня", - сказал Поалелунжь.

Сообщение главы КС уже прокомментировал президент страны Игорь Додон.

"Я приветствую это решение", - сказал он, добавив, что пересмотр решений состоялся по его запросу.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не смогла в одиночку сформировать правящую коалицию. 7 июня Конституционный суд страны обязал главу государства Игоря Додона распустить парламент, из-за того что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство.

Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.

Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

14 июня правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе объявило о своей отставке

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Конституционный суд, Молдова, досрочные выборы, политический кризис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь