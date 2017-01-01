Под Дамаском мощный взрыв на военном складе

Сдетонировали боеприпасы из-за возгорания сухой травы, сообщает телевидение Сирии. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

На военном складе неподалеку от Дамаска прогремел мощный взрыв, сообщает в субботуЮ 15 июня, государственное телевидение Сирии.

Сообщается, что сдетонировали боеприпасы из-за возгорания сухой травы. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

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