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Под Дамаском мощный взрыв на военном складе

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Сдетонировали боеприпасы из-за возгорания сухой травы, сообщает телевидение Сирии. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.
Под Дамаском взорвался армейский склад
Под Дамаском взорвался армейский склад
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На военном складе неподалеку от Дамаска прогремел мощный взрыв, сообщает в субботуЮ 15 июня, государственное телевидение Сирии.

Сообщается, что сдетонировали боеприпасы из-за возгорания сухой травы. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

 

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Теги: Сирия, взрыв, склад, Дамаск
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Источник: korrespondent.net

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