Под Дамаском мощный взрыв на военном складе
Сдетонировали боеприпасы из-за возгорания сухой травы, сообщает телевидение Сирии. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.
На военном складе неподалеку от Дамаска прогремел мощный взрыв, сообщает в субботуЮ 15 июня, государственное телевидение Сирии.
Сообщается, что сдетонировали боеприпасы из-за возгорания сухой травы. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.
Qalaat Al Mudiq#Syria: heavy explosion West of #Damascus. #BREAKING pic.twitter.com/HtD7uI92bb— Sarwar (@ferozwala) 15 июня 2019 г.
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