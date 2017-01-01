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В Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты, есть погибшие

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Два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
NZ Herald

В Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. Об этом сообщает местное издание New Zealand Herald.

Как сообщается, инцидент произошел в новозеландском городе Мастертон. Два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ.

Отмечается, что после столкновения самолеты загорелись. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.

На месте происшествия работают спасательные службы. Управление гражданской авиации и полиция начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что на аваиашоу в Польше упал самолет. Самолет упал в реку, спасатели пытаются добраться до пилота. Шоу было остановлено.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Новая Зеландия, аэропорт, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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