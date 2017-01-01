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В Мали боевики напали на деревни и убили более 40 человек

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В Мали участились случаи вооруженных нападений, которые происходят на фоне межэтнических конфликтов.
Солдаты армии Мали
Солдаты армии Мали

В Мали неизвестные боевики напали на две деревни в центральной части страны и расстреляли местных жителей. Погиб 41 человек, сообщило накануне агентство Reuters.

Отмечается, что атаки произошли в деревнях Йоро (24 погибших) и Гангафани (17 погибших).

"Около сотни неизвестных вооруженных человек на мотоциклах внезапно напали на Йоро и открыли огонь по местным жителям. Позже они направились в деревню Гангафани в 15 километрах", – говорится в сообщении.

В последнее время в Мали участились случаи нападений, которые происходят на фоне межэтнических конфликтов. Предполагается, что данную атаку устроили представители этнической группы фулани – они открыли огонь по догонам.

Также сообщалось, что 10 июня в центральной части Мали при нападении на деревню погибли около сотни человек.

А в марте в центральной части Мали при вооруженном нападении на две деревни погибли не менее 134 пастухов народа фулани.

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Теги: нападение, атака, погибли, Мали, Боевики, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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