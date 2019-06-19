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Госдума РФ признала ветеранами тех, кто служил в армии Украины

Комментариев: 2
Проект поправок к закону “О ветеранах” приняли в первом чтении.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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Государственная Дума РФ в первом чтении приняла проект поправок к закону “О ветеранах”. Закон непосредственно касается ветеранов армии Украины. Об этом сказано в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно этому документу, на звание ветерана может претендовать каждый, кто отслужил не менее 20 лет в ВС РФ, армии СССР или других российских воинских формированиях.

Между тем, после незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя в рядах российской армии оказались военные, ранее служившие в вооруженных силах Украины, что при расчете необходимого для получения ветеранского стажа не учитывается. Такие лица могут претендовать на социальную программу защиты правительства РФ.

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Кроме того, лица, служившие в Крыму и Севастополе до момента аннексии тоже могут претендовать на звание ветерана. Если только поправка - при условии, что претендент все время жил в Крыму и за время аннексии не посещал материковую Украину.

Они подавляющим большинством безоговорочно поддержали и приняли активное участие в событиях "Крымской весны"(события аннексии украинской территории по мнению РФ — ред.), а проживая в Крыму, всегда считали Россию своей Родиной, принимали и принимают активное участие во всех общественно-политических процессах, происходящих на территории полуострова“, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, Госдума РФ приостановила ракетный договор. Госдума РФ приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

 

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Теги: Госдума, РФ, ветераны, Крым, закон
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Комментариев (2)
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Woodbrother    19.06.2019, 17:35
Оценка:  +5
Woodbrother
Заголовок неправильный - предателей признали ветеранами Но только свежих предателей. До власоввцев, КНОРовцев, ХИВИ, ССовцев из дивизий "РУСЛАНД", "ВАРЯГ", "ДРУЖИНА", "РОНА", "ИДЕЛЬ" и тд. у госдумы пока руки не дошли.
Катилин    19.06.2019, 18:10
Оценка:  -4
Катилин
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