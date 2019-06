Волкер заявил, что Россия должна перестать врать относительно катастрофы МН17

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна перестать врать по поводу катастрофы МН17.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Читай также: Число подозреваемых по делу о MH17 будет увеличиваться – ГПУ

Волкер отметил, что Россия должна перестать лгать относить сбитого борта рейса МН17 на Донбассе и “остановить свою бессердечную дезинформационную кампанию “.

Курт Волкер говорит, что РФ следует начать сотрудничество со следствием. Также Россия должна придерживаться резолюции 2166 СБ ООН (2014) и обеспечить, чтобы обвиняемые предстали перед судом.

It is time for Russia to cease its lies surrounding the shooting down of MH17 and stop its callous disinformation campaign. Russia should cooperate with the investigation and adhere to UNSCR 2166 (2014) and ensure that any indicted individuals currently in Russia face justice.