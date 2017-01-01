Кличко-младший чуть не погиб в результате пожара на яхте в Испании

Яхта с родными спортсмена находилась за 180 км от Майорки.

Кличко чуть не погиб на яхте facebook.com/pg/KlitschkoOfficial

Известный украинский спортсмен и брат мэр Киева Владимир Кличко едва не погиб в результате сильного пожара на яхте в Испании. Об этом пишет Bild, ссылаясь на слова самого Кличко.

Читай также: СМИ выяснили, кем в Администрации президента хотят заменить Кличко на посту мэра Киева

Спортсмен рассказал, что он в компании родных и друзей отдыхал на яхте за 180 км от Майорки. В ночь с 23 на 24 июня яхта неожиданно вспыхнула. К счастью, панику на борту удалось ликвидировать. Команда связалась со спасателями и делала все возможное для того, чтоб никто не пострадал.

Кличко-младший рассказал, что их спасли испанские спасатели, которые оперативно среагировали на тревожные сигналы команды на борту яхты.

Благодаря пожарным из Майорки все закончилось хорошо. Члены нашей команды на яхте тоже приложили усилия, чтобы предотвратить беду. Благодаря их действиям, нас всех смогли как можно быстрее вывести на берег, - отметил Владимир Кличко.

Читай также: Кличко уволил чиновника из-за обвала моста на Осокорках

Напомним, Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко. Ведущая Нового канала рассказала, как "притянуть" к себе желаемое. И это работает! Проверено Леди Ле.