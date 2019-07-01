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Украинский боксер заставил Путина подняться под гимн Украины

Комментариев: 8
Российскому президенту пришлось подняться во время исполнения украинского гимна.
Путин поднялся под гимн Украины
Путин поднялся под гимн Украины
radiosvoboda.org

Президент РФ Владимир Путин посетил боксерский турнир в рамках Европейских игр и даже не подозревал, что ему придется подняться под исполнение украинского гимна. Этот эпизод засняли на видео.

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Путина пригласили на закрытие II Европейских игр. Организаторы предложили российскому лидеру посетить финальные бои боксерского турнира, в котором неожиданно победил украинский боксер Александр Хижняк. 

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Во время церемонии награждения по протоколу прозвучал украинский гимн “Ще не вмерла…” в честь победы украинца. Протокол есть протокол, поэтому российский президент был вынужден впервые за длительное время встать под первые аккорды национального гимна Украины.

Напомним, Меркель и Путин договорились о нормандском формате. О дате и месте встречи президент России не сообщил, добавив, что "об этом должны договориться помощники". 

 

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Теги: Путин, гимн Украины, Минск, боксер
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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    01.07.2019, 12:20
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПЕРЕМОГААААААА !!!!!!
СКАЧЮТЬ УСЭ !!!!!!!
ДА , КСТАТИ , А В ЧЕМ НОВОСТЬ ТО ?
Орест_Пiхва    01.07.2019, 11:33
Оценка:  -8
Орест_Пiхва
Свядомые, НихуяСебеНовость. Да?
Предаторр    01.07.2019, 11:31
Оценка:  -7
Предаторр
И что здесь удивительного,клоуны?Протокол есть протокол.
WTF2wtf    01.07.2019, 12:10
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxerogos, просто нах пшло,
путинское многостаночное ...
Какий_и_Евкакий    01.07.2019, 11:13
Оценка:  -5
Какий_и_Евкакий
А в чём прикол то?
Alex319    01.07.2019, 11:06
Оценка:  0
Alex319
поцелуй своего ху й-ла в пер дак!!!
ИИИИИИИИИИ    01.07.2019, 11:01
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
И столько счастья у того, кто написал этот бред.... Только за Россией и следят - как пукин пукнул, где какие блины раздают. Может уже пора разглядеть брёвна в своём глазу и начать разбираться со своей страной? Россиянам нас*ать на наши новости украинские- как кто сел, встал.
WTF2wtf    01.07.2019, 12:10
Оценка:  0
WTF2wtf
Всем было бы насрать на это Ху-йло, но оно ведет войну против нашей страны, оккупировало два региона Украины и продолжает убивать ...
Оно для нашей страны как когда-то гитлер для СССР где-то году в 1943-м ...
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