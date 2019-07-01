Украинский боксер заставил Путина подняться под гимн Украины
Президент РФ Владимир Путин посетил боксерский турнир в рамках Европейских игр и даже не подозревал, что ему придется подняться под исполнение украинского гимна. Этот эпизод засняли на видео.
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Путина пригласили на закрытие II Европейских игр. Организаторы предложили российскому лидеру посетить финальные бои боксерского турнира, в котором неожиданно победил украинский боксер Александр Хижняк.
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Во время церемонии награждения по протоколу прозвучал украинский гимн “Ще не вмерла…” в честь победы украинца. Протокол есть протокол, поэтому российский президент был вынужден впервые за длительное время встать под первые аккорды национального гимна Украины.
Напомним, Меркель и Путин договорились о нормандском формате. О дате и месте встречи президент России не сообщил, добавив, что "об этом должны договориться помощники".
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ДА , КСТАТИ , А В ЧЕМ НОВОСТЬ ТО ?
путинское многостаночное ...
Оно для нашей страны как когда-то гитлер для СССР где-то году в 1943-м ...