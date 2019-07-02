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На яхте патриарха Кирилла заметили красотку в купальнике: Реакция РПЦ

Комментариев: 11
В Московском патриархате уже заявили, что ничего не знают о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.
На яхте патриарха отдыхает молодежь
На яхте патриарха отдыхает молодежь
Twitter

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На борту яхты “Паллада“, которая находится на балансе Московской патриархии, очевидцы сфотографировали девушку в купальнике.

По словам пользователя, который опубликовал кадры в Twitter, фотографии судна сделаны 23 июня.

В Московском патриархате уже заявили, что ничего не знают о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.

Как известно, судно передали Московской патриархии в 2005 году. Ее владельцем являлась компания “Лукойл“. По предварительным данным, стоимость яхты оценивается в 4 миллиона долларов.

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В 2011 году в пресс-службе патриарха сделали заявление, что яхта находится на балансе Московской патриархии, но при этом отказались разглашать стоимость обслуживания.

Как сообщалось в январе, Патриарх Кирилл надеется попасть Киев и встретиться “со своим верующим народом“.

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Теги: Россия, патриарх, РПЦ, церковь, яхта
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Комментариев (11)
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Goga19041984    02.07.2019, 11:22
Оценка:  -6
Goga19041984
лето на дворе, человек с пляжа на яхту сел... бред , а не новость
Olshankin    02.07.2019, 11:21
Оценка:  -3
Olshankin
Детей нет, голубых нет. Короче, европейские ценности отсутствуют.
Woodbrother    02.07.2019, 11:12
Оценка:  +2
Woodbrother
Это монашка по вызову. На россии такое есть.
Ser7    02.07.2019, 11:10
Оценка:  +3
Ser7
Все нормально. Подарена вместе с яхтой. Типа сервисного обслуживания.
Как же кгбшникам церковным отдыхать на яхте без девушек??
ANDREICH    02.07.2019, 11:08
Оценка:  0
ANDREICH
чуть що зразу хвойда може вона звичайна прихожанка
Джо-кер    02.07.2019, 11:35
Оценка:  +3
Джо-кер
Молилась, сняв трусы, став раком, причастие принимала)))).
Paul_Knox    02.07.2019, 11:03
Оценка:  +3
Paul_Knox
Ну, все знают, что кирюха по мальчикам, так что это просто родственница какая-то.
Джо-кер    02.07.2019, 10:58
Оценка:  +4
Джо-кер
Попы московские с проститутками резвятся. Это Раша, страна ваша.
ИИИИИИИИИИ    02.07.2019, 11:21
Оценка:  -4
ИИИИИИИИИИ
Наши круче. При лавре и гостиница и сауна имеется, если ты не знал.. И с девками они зажигают и детей имеют внебрачных.
Джо-кер    02.07.2019, 11:33
Оценка:  +5
Джо-кер
Лавра подчинена Российской православной церкви, Московского Патриархата. Какие это наши ? Это все ваши, московиты.
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 11:39
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
При Лавре именно Ваши - мАсковские "перекрестившиеся" под украинских попы!
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