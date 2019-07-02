На яхте патриарха Кирилла заметили красотку в купальнике: Реакция РПЦ
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На борту яхты “Паллада“, которая находится на балансе Московской патриархии, очевидцы сфотографировали девушку в купальнике.
По словам пользователя, который опубликовал кадры в Twitter, фотографии судна сделаны 23 июня.
В Московском патриархате уже заявили, что ничего не знают о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.
Как известно, судно передали Московской патриархии в 2005 году. Ее владельцем являлась компания “Лукойл“. По предварительным данным, стоимость яхты оценивается в 4 миллиона долларов.
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В 2011 году в пресс-службе патриарха сделали заявление, что яхта находится на балансе Московской патриархии, но при этом отказались разглашать стоимость обслуживания.
Как сообщалось в январе, Патриарх Кирилл надеется попасть Киев и встретиться “со своим верующим народом“.
Как же кгбшникам церковным отдыхать на яхте без девушек??