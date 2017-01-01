Украинцы помогли спасти польское село от пожара

Мужчинам удалось остановить огонь лопатами и ветками.

Недалеко от населенного пункта Белч-Гурны (Нижнесилезское воеводство, Польша) вечером, 30 июня пожар уничтожил 13 га зерновых культур и 1,5 га лесного покрова. Загореться могли и жилые дома, если бы не группа украинцев, которые с лопатами и ветками в руках сдерживали огонь до приезда пожарных.

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О геройском поступке украинцев рассказали несколько польские СМИ. Видео, как украинцы боролись с огнем лопатами и ветками опубликовали в сети Facebook.

“Важнейшими были первые пол часа, с помощью лопат, песка и ветвей удалось погасить более 500-700 метров огневой линий. Если бы не героические усилия граждан Украины, лес бы сгорел, а огонь мог добраться даже жилых домов“, - цитирует издание tvp.info очевидец пожара.

Как сообщалось 18 июня, в Польше наградили украинского водителя, спасшего людей во время массового ДТП.