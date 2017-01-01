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Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в 5 раз

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С 2014 года количество украинских работников в Польше увеличилось в 5 раз.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

По официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выдано 196 тысяч разрешений на проживание, сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Укринформ.

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Если в 2014 году украинских работников в Польше насчитывалось около 300 тысяч, то сейчас в Польше работают 1,5 млн украинских граждан.

Светлана Крыса отметила, что украинцы в Польше чаще всего делают простую физическую работу. В основном украинцы работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик. Небольшой процент заробитчан работает в сфере IT- технологий, медобслуживания и в вузах.

Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы ни работали украинцы, - отметила собеседница издания.

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Согласно результатам исследований, которые провела компания польская EastWestLink в апреле-мае 2019 года, большинство украинцев хотели бы работать в других странах, таких как Чехия, Германия, Норвегия или Швеция.

Напомним, Польша внедряет новую миграционную политику. Поляки работают над созданием системы интеграции и ассимиляции иностранцев. 

 

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Теги: Польша, заробитчане, количество, украинцы
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