Европол провел крупную операцию против спортивного допинга

Задержания подозреваемых и обыски проводились в 23 странах Евросоюза и еще 10 государствах за пределами ЕС.

В ходе операции было задержано 234 подозреваемых Европол

Европейское полицейское ведомство Европол совместно с Интерполом и при поддержке властей 33 стран провело масштабную спецоперацию против нелегального рынка спортивного допинга.

Об этом говорится в пресс-релизе Европола, опубликованном на сайте организации в понедельник, 8 июля.

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В ходе операции было задержано 234 подозреваемых, уничтожено 17 преступных групп, ликвидированы девять подпольных лабораторий и открыто 839 уголовных дел.

Задержания и обыски проводились в 23 странах Евросоюза и еще 10 странах за пределами ЕС, в частности, в Германии, Украине, Молдове, Латвии, Литве, Франции, Великобритании, Колумбии и США.

Согласно сообщению Европола, целью операции стали изготовители и распространители контрафактных анаболиков, то есть веществ, ускоряющих образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.

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“За последние 20 лет мировая торговля анаболическими веществами значительно выросла, – указывают в Европоле, обращая внимание на вред этих веществ для здоровья. – Они увеличивают риск сердечных приступов и атеросклероза, влияют на репродуктивную систему, печень и почки и повышают риск развития рака“.

Как сообщалось, в феврале 2018 РФ запретили проводить международные соревнования.