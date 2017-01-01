Турция массово перебрасывает войска к Сирии

Турецкие войска, по данным СМИ, будут атаковать одновременно с более чем десяти точек.

Турция более полугода готовится к третьей операции в Сирии ensonhaber.com

Турция готовится к проведению самой масштабной в истории страны военной операции, перебрасывая к границе с Сирией около 80 тысяч военных. Об этом сообщает издание En Son Haber.

"Перевозка военнослужащих и бронированных машин, их сосредоточение у границы продолжается непрерывно", - сообщает издание.

Отмечается, что по сравнению с поставками, которые осуществлялись перед проведением операций Щит Евфрата и Оливковая ветвь, теперь это гораздо больше войск и техники.

"В этот раз было сделано больше поставок, чем в другие разы. Около 80 000 военнослужащих сосредоточены на границе в течение нескольких месяцев. Эта цифра в два раза превышает количество 40 000 солдат, принявших участие в Кипрской операции мира в 1974 году", - указывает издание.

Техника движется колоннами, а также на поездах до железнодорожной станции Искендерун.

Отмечается, что операция будет направлена на территории к востоку от Евфрата. По данным СМИ, руководство операцией будет осуществляться с Шанлиурфа и Килиса, войска будут атаковать одновременно с более чем 10 точек.

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