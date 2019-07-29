В Италии самолет упал на автостраду

Пилот легкомоторного самолета погиб. Крушение произошло рано утром, когда на трассе не было много машин, благодаря чему других пострадавших нет.

Легкомоторный самолет упал в понедельник, 29 июля, на автостраду А-26, соединяющую североитальянские области Лигурия и Пьемонт. Пилот погиб, сообщает РИА Новости.

Авария произошла вблизи города Алессандрия.

Как сообщили представители местных правоохранительных органов, инцидент произошел утром, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным. В противном случае в результате ЧП могло быть много пострадавших.

По свидетельствам очевидцев, самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу, не задев ни одного автомобиля. В результате крушения находившийся за штурвалом мужчина погиб, его личность пока не установлена.

На место инцидента немедленно прибыли пожарные и сотрудники полиции. В настоящее время эксперты пытаются восстановить обстоятельства произошедшего. Прежде всего, предполагается выяснить, упал ли самолет на дорогу или пилот пытался совершить экстренную посадку на автостраде.

Напомним, в минувшую пятницу в Черновицкой области на поле упал легкомоторный самолет. Пилота и пассажира госпитализировали.

Ранее в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился гидросамолет, на борту которого находились семь человек. Трое из них погибли.