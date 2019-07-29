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В Италии самолет упал на автостраду

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Пилот легкомоторного самолета погиб. Крушение произошло рано утром, когда на трассе не было много машин, благодаря чему других пострадавших нет.
Легкомоторный самолет упал на дорогу
Легкомоторный самолет упал на дорогу
salamnews.org

Легкомоторный самолет упал в понедельник, 29 июля, на автостраду А-26, соединяющую североитальянские области Лигурия и Пьемонт. Пилот погиб, сообщает РИА Новости.

Авария произошла вблизи города Алессандрия.

Как сообщили представители местных правоохранительных органов, инцидент произошел утром, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным. В противном случае в результате ЧП могло быть много пострадавших.

По свидетельствам очевидцев, самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу, не задев ни одного автомобиля. В результате крушения находившийся за штурвалом мужчина погиб, его личность пока не установлена.

На место инцидента немедленно прибыли пожарные и сотрудники полиции. В настоящее время эксперты пытаются восстановить обстоятельства произошедшего. Прежде всего, предполагается выяснить, упал ли самолет на дорогу или пилот пытался совершить экстренную посадку на автостраде.

Напомним, в минувшую пятницу в Черновицкой области на поле упал легкомоторный самолет. Пилота и пассажира госпитализировали. 

Ранее в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился гидросамолет, на борту которого находились семь человек. Трое из них погибли.

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Теги: Италия, самолет, авария, крушение
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Источник: korrespondent.net

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