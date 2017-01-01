Трамп, Порошенко, Зеленский: Климкин рассказал о внешней политике Украины

На вопрос журналиста "об отсутствии химии между Трампом и Порошенко" Климкин ответил так: "Я считаю, что у них был нормальный контакт".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, какими были отношения между экс-президентом Петром Порошенко и Дональдом Трампом. Также политик дал прогноз на развитие отношений между Владимиром Зеленским и президентом США.

Об этом Климкин рассказал в интервью Укринформ.

Отношения Петра Порошенко и Дональда Трампа глава МИД охарактеризовал так.

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“Я считаю, что у Порошенко был нормальный контакт с Трампом. А по советам, о которых я говорил, то они непубличные. Я не хочу об этом говорить, поскольку они касаются установления личного контакта“ – отметил Климкин.

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При этом глава МИД считает, что работа на телевидении не может гарантированно сблизить Зеленского и Трампа. “Шоу The Apprentice, которое вел Трамп, было одним из самых популярных. Я интересовался мнением об этом шоу многих своих американских друзей и знакомых – кому-то оно очень нравилось, кому-то нет. Это сугубо индивидуальное дело“ – подчеркнул Климкин.

Я считаю, что все зависит от личного контакта. Я верю в то, что у них установится нормальный личный контакт - считайте это таким интуитивным утверждением“, - отметил министр

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен состояться до 1 сентября.

Ранее СМИ сообщали о том, что Богдан собрался в отставку из-за конфликтов с командой Зе.

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