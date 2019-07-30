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В Афганистане во время боя погибли более 50 талибов

Комментариев: 1
Афганским военным удалось захватить оружие и боеприпасы, включая 82-мм миномет, гранатометы РПГ-7 и пулеметы Калашникова.
Бойцы афганского спецназа
Бойцы афганского спецназа
Khaama Press

В Афганистане силовые ведомства провели операцию против движения "Талибан", во время которой 52 боевика были убиты и еще 33 получили ранения. Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на заявление 209-го военного корпуса Шахин во вторник, 30 июля.

Отмечается, что операция была осуществлена в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана в ответ на нападения талибов.

Афганским военным также удалось конфисковать оружие и боеприпасы, включая 82-мм миномет, несколько гранатометов РПГ-7 и пулеметов Калашникова.

Напомним, в конце прошлой недели в Афганистане при авиаударе правительственных были уничтожены полсотни боевиков движения "Талибан", включая их командира.

Также стало известно об атаке талибов на пункты досмотра в афганской провинции Тахар. Тогда погибли 37 сотрудников безопасности.

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Теги: Афганистан, Талибан, погибли, война в афганистане, Боевики, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Тисс    30.07.2019, 17:09
Оценка:  0
Тисс
В отчете ООН говорится, что в первые шесть месяцев года афганские силы убили 403 мирных жителей, а военные НАТО – еще 314, всего 717 человек.
За этот же период от рук талибов и других боевиков погиб 531 человек.
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