Рейс самолета Венеция-Львов отменили из-за птицы

Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Венеции.

Самолет, который должен был отправиться во Львов, столкнулся в аэропорту Венеции с птицей. Рейс пришлось отменить.

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Об этом сказано на странице международного аэропорта "Львов" в Facebook.

"Рейсы ERN297/224 ВЕНЕЦИЯ-ЛЬВОВ-БЕРГАМО отменены по технической причине - столкновение воздушного судна с птицей в аэропорту Венеции (BIRD STRIKE in VCE)", - говорится в сообщении.

Пассажирам было предложено расселение по гостиницам.

"Информирования пассажиров о времени и обстоятельства вылета занимаются колл-центр и представители авиакомпании", - добавили в сообщении.

Оба рейса должны были состояться в пятницу, 2 августа. Рейс Венеция-Львов был запланирован на 19.15, Львов-Милан (Бергамо) - на 21.45.

Напомним, ранее сообщалось, что были Нназваны излюбленные туристические направления богачей.