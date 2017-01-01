Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рейс самолета Венеция-Львов отменили из-за птицы

Комментариев: 0
Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Венеции.
Рейс во Львов отменили
Рейс во Львов отменили
facebook.com/LvivAirport

Самолет, который должен был отправиться во Львов, столкнулся в аэропорту Венеции с птицей. Рейс пришлось отменить.

Читай также: В аэропорту Барселоны массово отменяют рейсы из-за забастовки

Об этом сказано на странице международного аэропорта "Львов" в Facebook.

"Рейсы ERN297/224 ВЕНЕЦИЯ-ЛЬВОВ-БЕРГАМО отменены по технической причине - столкновение воздушного судна с птицей в аэропорту Венеции (BIRD STRIKE in VCE)", - говорится в сообщении.

Пассажирам было предложено расселение по гостиницам.

"Информирования пассажиров о времени и обстоятельства вылета занимаются колл-центр и представители авиакомпании", - добавили в сообщении.

Оба рейса должны были состояться в пятницу, 2 августа. Рейс Венеция-Львов был запланирован на 19.15, Львов-Милан (Бергамо) - на 21.45. 

Напомним, ранее сообщалось, что были Нназваны излюбленные туристические направления богачей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: самолет, Венеция, Львов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь