В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента

Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.



Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают местные СМИ в среду, 7 августа.



Отмечается, что в Кой-Таше начались столкновения между представителями правоохранительных органов и мирными жителями. Сотрудники спецназа проводят наступательные действия. При этом около тысячи сторонников бывшего президента блокируют подъезд к дому. В силовиков летят камни.



По последним данных, в ходе столкновений ранения получили уже 43 человека, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Сообщается об одном погибшем спецназовце.



27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

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