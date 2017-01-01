Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента

Комментариев: 0
Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.
В Киргизии пытаются задержать экс-президента
В Киргизии пытаются задержать экс-президента
facebook.com/www.24.kg

Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают местные СМИ в среду, 7 августа.
 
Отмечается, что в Кой-Таше начались столкновения между представителями правоохранительных органов и мирными жителями. Сотрудники спецназа проводят наступательные действия. При этом около тысячи сторонников бывшего президента блокируют подъезд к дому. В силовиков летят камни.
 
По последним данных, в ходе столкновений ранения получили уже 43 человека, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Сообщается об одном погибшем спецназовце. 
 
Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства смогли отбить первый штурм его дома. 

Задержание экс-президента Киргизии: 15 человек ранены, есть погибший
 
27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Киргизия, столкновения, штурм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь