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Польские скауты почтили память воинов армии УНР

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Еще 100 лет назад кремлевское ЧК выработало “стратегию стравливания украинского и польского народов“.
Украинцы помогли остановить большевистское нашествие по захвату Варшавы
Украинцы помогли остановить большевистское нашествие по захвату Варшавы
facebook.com/Тесля Володимир

В Польше почтили память воинов армии УНР, которые участвовали в защите Варшавы во время советско-польской войны 1919-1921 годов.

Об этом на странице в Facebook написал глава Всеукраинского Патриотического движения “Достоинство нации“ Владимир Тесля.

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“Хочу поблагодарить польских скаутов за сегодняшнюю акцию по чествованию воинов УНР, которые помогли остановить большевистское нашествие по захвату Варшавы. Именно этот образец совместного украинского-польского героизма по борьбе с московской агрессией, заставил Кремлевское ЧК выработать “стратегию стравливания украинского и польского народов“, - написал он.

По словам Владимира Тесли, сближение Киева и Варшавы поможет в борьбе с российской агрессией.

“Пусть сегодняшнее “Пламя Братства“ зажжет осознание того, что только совместно наши народы могут успешно противостоять подлой агрессии Московского Империализма!“ - отметил он.

Как сообщалось 4 июля, Польша разыскивает свидетелей “геноцида со стороны ОУН-УПА“.

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Теги: ОУН, УПА, Польша, большевики
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