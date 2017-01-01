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В Саудовской Аравии расширили права женщин

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Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.
Права саудовских женщин расширили
Права саудовских женщин расширили
Getty Images
 
Во вторник, 20 августа в Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, касающиеся уравнивания в правах женщин и мужчин. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.
 
Теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах.
 
До последнего времени в Саудовской Аравии женщинам любого возраста и мужчинам, не достигшим 21 года, требовалось разрешение опекуна для поездок за рубеж.
 
В рамках одобренных саудовскими властями поправок женщины также получили право подавать документы и получать загранпаспорта без согласия отвечающего за них члена семьи мужского пола.
 
Саудовские женщины впервые обрели право самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка, официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака.
 
Напомним, резкие послабления в общественной сфере королевства начались после прихода к власти в стране Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына - Мухаммеда бен Салмана - наследником престола.
 
В прошлом году саудовские женщины получили право самостоятельно водить автомобиль.
 

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Теги: Саудовская Аравия, женщины, законодательство, права женщин
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Источник: korrespondent.net

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