Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Испании задержали мужчину за съемку сотен пассажирок метро

Комментариев: 1
От действий выходца из Колумбии пострадали больше 550 женщин и несовершеннолетних девочек.

В Мадриде задержали 53-летнего выходца из Колумбии по подозрению в публикации на порносайтах видеозаписей, сделанных из-под юбок у женщин в городском метро и супермаркетах. Как сообщает пресс-служба полиции Испании, от его действий пострадали больше 550 женщин и несовершеннолетних девочек.

По версии следствия, он вел съемку на мобильный телефон, спрятанный в рюкзаке, и делал это ежедневно с лета 2018 года. С некоторыми жертвами он знакомился, чтобы получить запись лучшего качества.

При обыске у него дома полицейские изъяли ноутбук и жесткие диски с сотнями таких видеозаписей. На разные порносайты он выложил не менее 283 записей, которые собрали миллионы просмотров, установило следствие. Также он их выкладывал на собственном сайте, у которого 3519 подписчиков.

По испанским законам такие съемки считаются видом преступлений на сексуальной почве.

Каждая третья женщина становится жертвой насилия - ООН

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, женщины, полиция, съемки, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ira0955    22.08.2019, 07:26
Оценка:  0
Ira0955
Ему надо приехать в Киев и снять фильм ужасов...под убкой тетки Лолы Жбановой)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь