Магистр Что? Где? Когда? сбил велосипедиста
Пострадавший не писал заявление в полицию. Вероятно, участники происшествия разобрались с ситуацией на месте.
Магистр интеллектуальной игры Что? Где? Когда? Александр Друзь стал участником ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.
По информации издания, Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и сбил велосипедиста. Магистр отказался подробно комментировать произошедшее. "Да, а в чем вопрос? Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют", - сказал он.
Велосипедист не стал подавать заявление в полицию. Он также не стал давать комментарии.
Напомним, что ранее в Харьковской области грузовик переехал велосипедиста.
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