Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Магистр Что? Где? Когда? сбил велосипедиста

Комментариев: 2
Пострадавший не писал заявление в полицию. Вероятно, участники происшествия разобрались с ситуацией на месте.

Магистр интеллектуальной игры Что? Где? Когда? Александр Друзь стал участником ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и сбил велосипедиста. Магистр отказался подробно комментировать произошедшее. "Да, а в чем вопрос? Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют", - сказал он.

Велосипедист не стал подавать заявление в полицию. Он также не стал давать комментарии.

Напомним, что ранее в Харьковской области грузовик переехал велосипедиста.

Старушка на велосипеде влетела в автомобиль

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ДТП, велосипедист
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
krolikoff_net    28.08.2019, 00:51
Оценка:  0
krolikoff_net
Не тот ли это друзь, который в прошлом году обгадился в коррупционном скандале ? Хотел в телевикторине получить ответы заранее у ведущего , а выигрыш поделить 50/50 Разговор был записан на видео. Прилично тогда его в грязи вываляли.
Антибес    28.08.2019, 00:38
Оценка:  -2
Антибес
Друзь-хороший друзяка.Велосипедист живой и здоровый.А это главное.Можно расходиться.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь