Появились видео урагана на Багамских островах

Bahamas Press опубликовало видео урагана Дориан, обрушившегося ранее на побережье Багамских островов. Первые ролики появились в Тwitter-аккаунте издания 1 сентября.

Ранее Дориан усилился до наивысшей пятой категории. Ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган накроет юго-восточное побережье США.

Hurricane Dorian arriving on Abaco with 180mph winds... pic.twitter.com/DnsoKsF046

Abaco residents taking a Sunday Drive as 180mph Dorian makes landfall in Abaco. pic.twitter.com/cawaPO5lkB

BP BREAKING| Serious Hurricane Damage in Abaco today as Dorian moves on land at 185mph... pic.twitter.com/JizKX6hHpe