Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну

Пакистан является самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала, заявил Джеймс Мэттис.

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной мира, с которой он имел дело за долгую карьеру. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила газета Hindustan Times.

Отмечается, что данное заявление содержится в автобиографии Мэттиса Call Sign Chaos: Learning to Lead, которая вышла в США 3 сентября.

"Мы не можем допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, находящихся в этой стране. Результат будет катастрофическим", - подчеркнул бывший министр обороны в книге.

Как пишет издание, Пакистан обладает самым быстрорастущим в мире ядерным арсеналом со значительным количеством тактического оружия.

По словам Мэттиса, на сегодняшний день у Пакистана нет лидера, который бы заботился о будущем государства.

Напомним, Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года и ушел в отставку 31 декабря 2018 года из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

После ухода с работы он остается корректным по отношению к действующей власти и не комментирует ее действия.