В Варшаве задержаны трое украинцев за подготовку теракта - СМИ
Полиция Варшавы сегодня, 4 сентября, задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Об этом сообщает местное издание Polsat News.
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Задержанные — двое мужчин и женщина. Они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства. О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.
Напомним, в Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыл вице-президент США Майк Пенс, во всех общественных местах усилена охрана.
Как сообщалось 2 сентября, в польского дипломата попали камнем во время школьной линейки во Львове.
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