В Варшаве задержаны трое украинцев за подготовку теракта - СМИ

По данным полиции, задержанные опубликовали видео с угрозами теракта.

В Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны policja.gov.pl

Полиция Варшавы сегодня, 4 сентября, задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает местное издание Polsat News.

Читай также: Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв Задержанные — двое мужчин и женщина. Они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства. О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное. Напомним, в Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыл вице-президент США Майк Пенс, во всех общественных местах усилена охрана.

Как сообщалось 2 сентября, в польского дипломата попали камнем во время школьной линейки во Львове.

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