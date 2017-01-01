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В Варшаве задержаны трое украинцев за подготовку теракта - СМИ

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По данным полиции, задержанные опубликовали видео с угрозами теракта.
В Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны
В Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны
policja.gov.pl

Полиция Варшавы сегодня, 4 сентября, задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает местное издание Polsat News.

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Задержанные — двое мужчин и женщина. Они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства. О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.

Напомним, в Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыл вице-президент США Майк Пенс, во всех общественных местах усилена охрана. 

Как сообщалось 2 сентября, в польского дипломата попали камнем во время школьной линейки во Львове.

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Теги: Польша, украинцы, теракт
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