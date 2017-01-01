Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от приглашения королевы погостить в шотландском замке Балморал.
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал, пишет The Sun.
Отмечается, что королева всегда приглашает свою семью в шотландский замок во время двухмесячного отдыха. В этом году герцог и герцогиня Сассекские отказались, потому что их сыну Арчи только четыре месяца. При этом Уильям и Кейт гостили в замке вместе со своими детьми.
При этом возраст сына не остановил принца Гарри и Меган Маркл от того, чтобы взять его на Ибицу. Королева была разочарована их решением.
В прошлом году принц и его жена тоже не поехали в Шотландию, так как Маркл была на ранней стадии беременности.
От любви до ненависти. Маркл разочаровала Британию
Напомним, ранее стало известно о новом запрете Елизаветы II для Меган Маркл.
При этом возраст сына не остановил принца Гарри и Меган Маркл от того, чтобы взять его на Ибицу. Королева была разочарована их решением.
В прошлом году принц и его жена тоже не поехали в Шотландию, так как Маркл была на ранней стадии беременности.
От любви до ненависти. Маркл разочаровала Британию
Напомним, ранее стало известно о новом запрете Елизаветы II для Меган Маркл.
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