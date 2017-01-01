Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от приглашения королевы погостить в шотландском замке Балморал.

Королева Великобритании Елизавета II



Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал, пишет Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал, пишет The Sun



При этом возраст сына не остановил принца Гарри и Меган Маркл от того, чтобы взять его на Ибицу. Королева была разочарована их решением.



В прошлом году принц и его жена тоже не поехали в Шотландию, так как Маркл была на ранней стадии беременности.



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Напомним, ранее Отмечается, что королева всегда приглашает свою семью в шотландский замок во время двухмесячного отдыха. В этом году герцог и герцогиня Сассекские отказались, потому что их сыну Арчи только четыре месяца. При этом Уильям и Кейт гостили в замке вместе со своими детьми.При этом возраст сына не остановил принца Гарри и Меган Маркл от того, чтобы взять его на Ибицу. Королева была разочарована их решением.В прошлом году принц и его жена тоже не поехали в Шотландию, так как Маркл была на ранней стадии беременности.Напомним, ранее стало известно о новом запрете Елизаветы II для Меган Маркл Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент