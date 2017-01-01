Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Экс-чиновник скрывается за рубежом.

Соломенский районный суд Киева выдал санкцию на задержание подозреваемого в деле “Роттердам+“ бывшего главы Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об этом сказал журналистам директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Interfax-Украина.

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"Суд дал разрешение на его задержание", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно - об аресте.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", - пояснил директор НАБУ.

Также Сытник добавил, что данное решение необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: "Это зависит от суда". Он отказался сообщить, где именно находится Вовк, но подтвердил, что, по данным НАБУ, экс-чиновник находится за границей.

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Сытник также добавил, что с 5 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура должна обращаться с ходатайствами не в Соломенский райсуд, а в Высший антикоррупционный суд.

“Вчера был последний день, когда мы могли получить постановления от Соломенского суда“, - сказал он.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

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