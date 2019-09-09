Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Польша назвала незаконными российские выборы в Крыму

Комментариев: 3
Как и саму оккупацию Крыма в 2014 году, все действия россиян на полуострове поляки считают нарушением международного права.
Здание польского МИДа
Здание польского МИДа
gov.pl

Министерство иностранных дел Польши считает незаконными так называемые “местные выборы“, которые Российская Федерация проводит в оккупированном ею Крыму. Об этом говорится в сообщении польского дипломатического ведомства на его сайте.

Читай также: Три страны заявили о непризнании “выборов“ в Крыму

Польские дипломаты указали на то, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Там продолжают квалифицировать события марта 2014 года как незаконную аннексию, нарушающую международные законы и правила.

В этом контексте Польша считает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых “выборов“ недействительными, - говорится в официальном заявлении польского МИДа.

Также поляки указали на неуклонное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и призвали международное сообщество быть солидарным в противодействии таким действиям России на украинском полуострове.

Напомним, в воскресенье в оккупированном Крыму прошли местные “выборы“. В ответ на это МИД Украины призвал своих партнеров дать принципиальную оценку таким действиям России.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: выборы, Крым, Польша, непризнание результатов выборов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ps4fifa20    09.09.2019, 13:33
Оценка:  +1
ps4fifa20
логично
ParisMA    09.09.2019, 13:24
Оценка:  0
ParisMA
Дуда ваще ударился...? ты с кем задираешься Чепушило? и главное зачем, ты ж тупое отребье не тянешь ни по какой масти...! плять е*б*а*н*ь*к*о
ПНХ    09.09.2019, 13:05
Оценка:  -1
ПНХ
))))))) всрались, когда их через хyй кинули на праздновании проеба страны, тявкнули в догонку))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь