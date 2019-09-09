Польша назвала незаконными российские выборы в Крыму

Как и саму оккупацию Крыма в 2014 году, все действия россиян на полуострове поляки считают нарушением международного права.

Министерство иностранных дел Польши считает незаконными так называемые “местные выборы“, которые Российская Федерация проводит в оккупированном ею Крыму. Об этом говорится в сообщении польского дипломатического ведомства на его сайте.

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Польские дипломаты указали на то, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Там продолжают квалифицировать события марта 2014 года как незаконную аннексию, нарушающую международные законы и правила.

В этом контексте Польша считает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых “выборов“ недействительными, - говорится в официальном заявлении польского МИДа.

Также поляки указали на неуклонное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и призвали международное сообщество быть солидарным в противодействии таким действиям России на украинском полуострове.

Напомним, в воскресенье в оккупированном Крыму прошли местные “выборы“. В ответ на это МИД Украины призвал своих партнеров дать принципиальную оценку таким действиям России.

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