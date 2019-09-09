Песков о том, почему Путин не встретил пленных: “Это не прерогатива президента”

В РФ ответили, почему Путин не встретил пленных россиян в аэропорту.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему тот не встретил пленных россиян, которые прибыли в Москву в рамках обмена между РФ и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Медуза - LIVE, ссылаясь на радио Говорит Москва.

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Песков отметил, что со своей стороны Путин сделал все, чтоб обмен пленными состоялся. А встречать их в аэропорту не явился потому, что это не его прерогатива.

Это (не пленные, а, - ред) удерживаемые лица. В целом, это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт, - заявил Песков.

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Более детальных комментариев спикер российского президента не дал.

Напомним, выданный РФ Кирилл Вышинский собрал пресс-конференцию в Москве. Главред “РИА Новости-Украина” собрал пресс-конференцию в Москве для журналистов и активистов.

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