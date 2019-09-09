Песков о том, почему Путин не встретил пленных: “Это не прерогатива президента”
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему тот не встретил пленных россиян, которые прибыли в Москву в рамках обмена между РФ и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Медуза - LIVE, ссылаясь на радио Говорит Москва.
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Песков отметил, что со своей стороны Путин сделал все, чтоб обмен пленными состоялся. А встречать их в аэропорту не явился потому, что это не его прерогатива.
Это (не пленные, а, - ред) удерживаемые лица. В целом, это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт, - заявил Песков.
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Более детальных комментариев спикер российского президента не дал.
Напомним, выданный РФ Кирилл Вышинский собрал пресс-конференцию в Москве. Главред “РИА Новости-Украина” собрал пресс-конференцию в Москве для журналистов и активистов.
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Ну а куда ему было ездить, если ничего больше не строится???
Торговые центры и туалеты при них!
И так все годы без "кровавых" коммунистов.
Те мосты, заводы, фабрики, электростанции, линии метро, школы, больницы, ну а бандеровцы - туалеты!
не говоря о погибших за 5 лет россиянах на Донбассе за его тупые лозунги ...
просто глава нынешних оккупантов
эти слова можем адресовать только этого ботоксному ублюдку с фото вверху:
"Отъeбись от нашей страны, дебил" !!!
от упоротого нациста и УБИЙЦЫ "Nikolas_Adver" ...