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Песков о том, почему Путин не встретил пленных: “Это не прерогатива президента”

Комментариев: 16
В РФ ответили, почему Путин не встретил пленных россиян в аэропорту.
Путин не посчитал нужным встретить пленных
Путин не посчитал нужным встретить пленных
Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему тот не встретил пленных россиян, которые прибыли в Москву в рамках обмена между РФ и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Медуза - LIVE, ссылаясь на радио Говорит Москва.

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Песков отметил, что со своей стороны Путин сделал все, чтоб обмен пленными состоялся. А встречать их в аэропорту не явился потому, что это не его прерогатива.

Это (не пленные, а, - ред) удерживаемые лица. В целом, это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт, - заявил Песков.

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Более детальных комментариев спикер российского президента не дал.

Напомним, выданный РФ Кирилл Вышинский собрал пресс-конференцию в Москве. Главред “РИА Новости-Украина” собрал пресс-конференцию в Москве для журналистов и активистов.

 

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Теги: обмен пленными, Песков, Путин, аэропорт, пленные
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Комментариев (16)
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Колишній-східняк    09.09.2019, 14:53
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Єрофеєв і Адександров вже мертві. Єрофеєва хтось зарізав прямо дома, а Александров появився в Сирії і дуже швидко - серед бойових втрат.
navigator2    09.09.2019, 14:45
Оценка:  +3
navigator2
не царске це діло холопов зустрічати
ВыВсеВрети    09.09.2019, 14:40
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
а кому этот биомусор нужен?!...)))))))))
Колишній-східняк    09.09.2019, 14:27
Оценка:  +4
Колишній-східняк
это прерогатива автозаков
navigator2    09.09.2019, 14:47
Оценка:  +2
navigator2
та походу багатьох будуть піз....ть за те що вони зайве говорили чи не говорили, кароч піз...ть для профілактики щоб інші боялися
сергей11    09.09.2019, 14:15
Оценка:  +5
сергей11
А прерогатива президента лобызаться с вонючим и нечесаным задомвстановым, где не попадя?
Тисс    09.09.2019, 14:13
Оценка:  -8
Тисс
Вот внизу ругают Порошенко, что ездил на открытие туалетов.
Ну а куда ему было ездить, если ничего больше не строится???
Торговые центры и туалеты при них!
И так все годы без "кровавых" коммунистов.
Те мосты, заводы, фабрики, электростанции, линии метро, школы, больницы, ну а бандеровцы - туалеты!
WTF2wtf    09.09.2019, 14:02
Оценка:  +8
WTF2wtf
Для этого упыря отмороженного миллионы местных Донбасса - всего лишь дешевый расходный материал,
не говоря о погибших за 5 лет россиянах на Донбассе за его тупые лозунги ...
h_a_a_r_p    09.09.2019, 13:52
Оценка:  -8
h_a_a_r_p
он же не Петя на открытие туалета ездить
WTF2wtf    09.09.2019, 13:56
Оценка:  +8
WTF2wtf
Это ботксное Ху-йло?
просто глава нынешних оккупантов
h_a_a_r_p    09.09.2019, 13:58
Оценка:  -10
h_a_a_r_p
отъебись от меня дебил
ПНХ    09.09.2019, 13:58
Оценка:  -10
ПНХ
это тупорылое фобко многостаночное? просто нахyй, говно
WTF2wtf    09.09.2019, 14:01
Оценка:  +7
WTF2wtf
Шавка оккупантов,
эти слова можем адресовать только этого ботоксному ублюдку с фото вверху:
"Отъeбись от нашей страны, дебил" !!!
ПНХ    09.09.2019, 14:02
Оценка:  -10
ПНХ
страны нет и никогда не было. есть территория. ты на ней посешься, тупое животное)))))
WTF2wtf    09.09.2019, 14:04
Оценка:  +7
WTF2wtf
Cнова нацистские заезды
от упоротого нациста и УБИЙЦЫ "Nikolas_Adver" ...
ПНХ    09.09.2019, 14:08
Оценка:  -9
ПНХ
сучий обмылок задроченный, просто нахyй, уебок тупорылый)))))
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