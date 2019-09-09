Кремль отказался назвать фамилии заключенных, которых выдала Украина
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о фамилиях и именах заключенных, возвращенных из Украины в рамках обмена от 7 сентября.
Об этом сообщают росСМИ.
Когда Пескову напомнили об обещании, он ответил так.
Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую - заявил он
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Вопрос о выдаче российских паспортов украинцам, прибывшим по обмену, также остался без ответа.
При этом российские власти состоявшийся обмен называют позитивным и считают, что “он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы для нормализации отношений между Россией и Украиной“.
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Напомним, Зеленский рассказал о новых договоренностях с РФ. По словам президента, достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе, а во втором этапе освобождения украинцев вернутся все заключенные.
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