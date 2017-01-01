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ПАСЕ: Цемах должен оставаться доступным для следователей

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Представитель ассамблеи подчеркнула, что в начале октября комитет назначит докладчика, уполномоченного оценить прогресс, достигнутый в расследовании и в привлечении виновных к ответственности.
Цемах должен оставаться доступным для следователей по делу о крушении Boeing, заявили в ПАСЕ
Цемах должен оставаться доступным для следователей по делу о крушении Boeing, заявили в ПАСЕ
facebook.com/eugene.krapyvin

Владимир Цемах, освобожденный из-под стражи по условиям обмена между РФ и Украиной, должен оставаться доступным для следователей по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявила в понедельник, 9 сентября, председатель комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека Торхильдюр Сюнна Айварсдоттир, слова которой приводятся в сообщении на сайте ассамблеи.

Представитель ПАСЕ приветствовала обмен, состоявшийся в минувшую субботу.

"Тот факт, что Украина позволила Владимиру Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не должен сотрудничать при расследовании этой трагедии", - отметила она.

Представитель ассамблеи подчеркнула, что "в начале октября комитет назначит докладчика, уполномоченного оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии и в привлечении виновных к ответственности".

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

 

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Теги: ПАСЕ, подозреваемые, сбит боинг, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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