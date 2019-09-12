Буревестник будет готов до 2025 года - разведка США

Россия разрабатывает ракету с ядерным двигателем, чтобы обойти противоракетную систему США. Уже были испытания, но пока только неудачные.

Россия ввела ускоренный график, чтобы закончить разработку и строительство ракеты с ядерным двигателем и “неограниченной дальностью поражения“ в ближайшие шесть лет. Об этом со ссылкой на разведку США сообщает CNBC в четверг, 12 сентября.

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Ускоренный график введен даже после нескольких неудачных испытаний, включая недавний инцидент под Архангельском, говорят в американской разведке.

“Испытания, по-видимому, показали, что ядро крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, она не смогла выполнить “неограниченный“ полет, которым похвалялся Путин“, - пишет CNBC.

Несмотря на все неудачи, Владимир Путин, по мнению экспертов по нацбезопасности США, будет инвестировать в создание этого оружия.

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“Личная дружба Трампа с Путиным не заменяет договоры, которые сдерживали ядерные державы. Что бы ни говорили оба лидера, военные тратят миллиарды на новое оружие, нацеленное друг на друга“, - сказал Джеффри Льюис, эксперт по ЯО в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее.

Ранее Путин заявил, что Россия произведет запрещенные прежде ракеты.



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