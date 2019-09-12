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Буревестник будет готов до 2025 года - разведка США

Комментариев: 9
Россия разрабатывает ракету с ядерным двигателем, чтобы обойти противоракетную систему США. Уже были испытания, но пока только неудачные.
Буревестник закончат до 2025 года
Буревестник закончат до 2025 года
depositphotos.com

Россия ввела ускоренный график, чтобы закончить разработку и строительство ракеты с ядерным двигателем и “неограниченной дальностью поражения“ в ближайшие шесть лет. Об этом со ссылкой на разведку США сообщает CNBC в четверг, 12 сентября.

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Ускоренный график введен даже после нескольких неудачных испытаний, включая недавний инцидент под Архангельском, говорят в американской разведке.

“Испытания, по-видимому, показали, что ядро крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, она не смогла выполнить “неограниченный“ полет, которым похвалялся Путин“, - пишет CNBC.

Несмотря на все неудачи, Владимир Путин, по мнению экспертов по нацбезопасности США, будет инвестировать в создание этого оружия.

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“Личная дружба Трампа с Путиным не заменяет договоры, которые сдерживали ядерные державы. Что бы ни говорили оба лидера, военные тратят миллиарды на новое оружие, нацеленное друг на друга“, - сказал Джеффри Льюис, эксперт по ЯО в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее.

Ранее Путин заявил, что Россия произведет запрещенные прежде ракеты.

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Теги: Россия, Путин, ракета, разведка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Зорян_и_Шкиряк    12.09.2019, 11:27
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Неприятная новость! Но каков же будет на это ответ свободной Украины?
haarp    12.09.2019, 11:26
Оценка:  0
haarp
Ну и классическое.
Стадии:
Моста нет!
Мост невозможно построить, там стопицот метров ила!
Мост если построят, то он рухнет!
Мост зря построили, он скоро развалится!
Отдайте мост!!1
Via_dolorosa    12.09.2019, 09:42
Оценка:  +1
Via_dolorosa
расия = Сев.Кор-2
сергей11    12.09.2019, 09:24
Оценка:  +5
сергей11
Такое впечатление, что плешивый недомерок перед уходом в могилу хочет потащить за собой весь остальной мир..
    12.09.2019, 09:16
Оценка:  0
бомбить Воронеж теперь будут ядерным оружием....
Лаптев    12.09.2019, 09:03
Оценка:  +3
Лаптев
При нынешних развитиях технологии ничего на россии не получится. Будет вторая булава- на вооружении она стоит, а вот куда полетит после нажатия кнопки - никто не знает.
haarp    12.09.2019, 11:24
Оценка:  +1
haarp
гиперлуп уже на ходу ?
Хитрый-Лис    12.09.2019, 08:43
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
Киселев: "Россия реально способна превратить США в радиоактивный пепел"!!!
- Пепел уже в РОССИИ !!!!!!!!!
BROKER666    12.09.2019, 08:23
Оценка:  +4
BROKER666
а сколько их ещё рванёт на территории каганата прежде чем её создадут, то превратят архангельскую обл. в ядерный пепел
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